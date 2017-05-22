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Пьяный пенсионер хотел сбить пешеходов, но утопил авто в пруду

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В сети появилось видео уходящего под воду автомобиля

В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Челябинска появилось сообщение о необычном инциденте, который произошел в садовом товариществе "Малиновка" под Челябинском.

Нетрезвый пенсионер проехал на большой скорости на "Жигулях" по центральной улице СТ, чуть не сбив пешеходов, а затем, не притормаживая, с причала улетел в воду. Пешеходы сообщили, что с этим пенсионером не раз возникали различные конфликты. Мужчине помогли выбраться из воды свидетели происшествия.

Видео: ВК, ЧП Челябинск(Ольга Аракелян)

Теги: видео , жесть , пьяный за рулем , челябинск
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия Криминальные происшествия ДТП

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