Пьяный мужчина выстрелил в свою девушку из пистолета

56-летний мужчина едва не убил сожительницу на проспекте Стачек

Поздним вечером понедельника, 9 января 2017 года, из квартиры на проспекте Стачек госпитализировали женщину с пулевым ранением в живот. Очередное пьяное застолье окончилось ссорой и травмами.

Как стало известно, ранение в живот женщина получила от собственного бойфренда. В ходе внезапно вспыхнувшей ссоры (сопровождавшейся, как водится, распитием алкоголя) мужчина выхватил травматический пистолет и выстрелил.

После этого пострадавшую госпитализировали в одну из городских больниц, а мужчину задержали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: из архива