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Пьяный мужчина выстрелил в свою девушку из пистолета

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56-летний мужчина едва не убил сожительницу на проспекте Стачек

Поздним вечером понедельника, 9 января 2017 года, из квартиры на проспекте Стачек госпитализировали женщину с пулевым ранением в живот. Очередное пьяное застолье окончилось ссорой и травмами.

Как стало известно, ранение в живот женщина получила от собственного бойфренда. В ходе внезапно вспыхнувшей ссоры (сопровождавшейся, как водится, распитием алкоголя) мужчина выхватил травматический пистолет и выстрелил.

После этого пострадавшую госпитализировали в одну из городских больниц, а мужчину задержали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: из архива      

Теги: выстрел , выстрел в живот , петербург , проспект стачек
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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