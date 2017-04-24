Оторвавшиеся на ходу колеса самосвала помяли две машины на Ленинском

Очевидцы сняли на видео странную аварию на пересечении Ленинского проспекта и Кубинской улицы. Оторвавшиеся колеса грузовика прилетели в две легковушки.

В понедельник, 24 апреля, странная авария произошла в Северной столице. Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», у самосвала во время движения на перекресте Ленинского проспекта и Кубинской улицы оторвалось сразу два колеса. Они полетели по дороге и врезались в машины. Пострадали Skoda Octavia и Mitsubishi Outlander. Также уточняется, что грузовик пытался проскочить на красный, когда потерял колеса.

Проезжающий водитель снял на видео колеса, свободно скачущие по дорожному полотну. К счастью, никаких серьезных повреждения у автомобилей не было. Информации о пострадавших не поступало.

ДТП вызвало больше споров среди автовладельцев. Водители не могут сойтись на том, как избежать подобных инцидентов. А также, кто виноват: водитель грузовика или ремонтники. Занимавшиеся его колесами?

- Колеса надо протягивать на грузовиках через 200-300 км после снятия и установки, - уверяет пользователь Стас Михайлов.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург