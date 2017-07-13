Откровенное фото Ольги Бузовой в образе садо-мазо шокировало Сеть

БДСМ-образ начинающей певицы Ольги Бузовой было опубликовано в ее instagram

Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram очередную провокационную фотографию. На этот раз она предстала в БДСМ-образе: в черных кружевах, полумаске и на очень высоких шпильках.

Как водится, фанаты начинающей певицы расхвалили ее новый образ. Однако нашлись и недовольные подписчики. Под публикацией были и непристойные намеки относительно личной жизни Бузовой, и оскорбительные комментарии по поводу певческих данных Ольги.

Напомним, некоторое время назад непрошеные советчики в комментариях к инстаграм-постам Ольги Бузовой посоветовали ей показывать на публике меньше голого тела и вообще одеваться построже. Как видно, Бузова этим советам следовать не собирается.

Видео: архив

Фото: инстаграм