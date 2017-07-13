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Откровенное фото Ольги Бузовой в образе садо-мазо шокировало Сеть

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БДСМ-образ начинающей певицы Ольги Бузовой было опубликовано в ее instagram

Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram очередную провокационную фотографию. На этот раз она предстала в БДСМ-образе: в черных кружевах, полумаске и на очень высоких шпильках. 

Как водится, фанаты начинающей певицы расхвалили ее новый образ. Однако нашлись и недовольные подписчики. Под публикацией были и непристойные намеки относительно личной жизни Бузовой, и оскорбительные комментарии по поводу певческих данных Ольги.

Напомним, некоторое время назад непрошеные советчики в комментариях к инстаграм-постам Ольги Бузовой посоветовали ей показывать на публике меньше голого тела и вообще одеваться построже. Как видно, Бузова этим советам следовать не собирается. 

Видео: архив
Фото: инстаграм

Теги: бузова , ольга бузова
Категории: Новости шоу-бизнеса

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