Организацией велодорожек в Петербурге займется Центр управления парковками

В Северной столице за велодорожки возьмется Центр управления парковками.

В Петербурге за организацию велодорожек будет отвечать Центр управления парвковками. Центр возьмется за размещение и текуший ремонт велодорожек. Кроме того он будет учавствовать в «мероприятиях, направленных на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры».

На данный момент в Петербурге существует 7 веломаршрутов в разных районах.

Летом 2017 года в Северной столице должны построить пять новых веломаршрутов протяженностью более 40 километров. Планируется обустроить велодорожки на обеих сторонах набережной реки Фонтанки от Невы до Гороховой улицы. Веломаршрутами от станции метро «Крестовский остров» до набережной реки Карповки и по набережным Петроградской стороны займется «Институт «Стройпроект». Велодорожки по маршрутам «Гражданский проспект — центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели» спроектирует «Гильдия современных проектов».