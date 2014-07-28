Петербуржцы могут поучаствовать в разработке новых городских веломаршрутов

Варианты будут рассмотрены в рамках Концепции развития велоинфраструктуры и велодвижения в Петербурге на период до 2030 года.

Жители Северной столицы могут предложить своё видение создания новых веломаршрутов в городе. Об этом сообщила пресс-служба комтранса.

Для того, чтобы выразить своё мнение, необходимо принять участие в социологическом опросе "Развитие сети велосипедных маршрутов в Санкт-Петербурге", который будет проходить в преиод с 27 июня по 31 августа. Варианты будут рассмотрены в рамках Концепции развития велоинфраструктуры и велодвижения в Петербурге на период до 2030 года.

Для участия необходимо ответить на 28 вопросов в специальной анкете. По результатам опроса будет учтено мнение большинства горожан.

Ранее мы сообщили о том, что до конца ноября на улице Коллонтай обустроят новую велодорожку.

Фото: Piter.TV