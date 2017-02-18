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Опасный экспорт: в Пулково перехватили боевые гранаты, отправляемые в США

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Сегодня утром, 18 февраяля, взрывотехникам ОМОН пришлось выезжать в Пулково для обезвреживания опасной посылки — двух деактивированных немецких гранат времён Великой Отечественной войны

М-39, так же известное как "Яйцо" и М-24 ("Колотушка") были найдены сегодня Пулково сотрудноками ОМОН. Международное отправление со всеми обследованными предметами передано сотрудникам транспортной полици, сообщают официальные источники.

Как стало известно официальным СМИ, эта посылка была отправлена жителем Санкт-Петербурга в Бостон (США). Мужчина занимается коллекционированием оружия времён Великой Отечественной войны. Как рассказали в Управлении на транспорте МВД по СЗФО, «хранение, продажа и пересылка самих оболочек таких гранат — законна, но есть исключение — кроме авиатранспорта; так что эти две изъятые немецкие гранаты будут возвращены владельцу».
 
Видео: YouTube, РИК
Теги: боевые гранаты , гранаты , м-24 колотушка , м-39 яйцо , пулково , сша
Категории: Новости СПб Новости России Лента новостей Криминальные происшествия Происшествия

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