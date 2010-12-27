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Ольга Бузова решила уйти из «Дома-2»
Сегодня, 23:17
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Sheker
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Ольга Бузова решила уйти из «Дома-2»

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Фанаты обеспокоены возможным уходом Бузовой из «Дома-2»

  В Сети появилась информация о том, что Ольга Бузова больше не будет участвовать в съемках телепроекта «Дом-2». По непроверенным данным, это сенсационное заявление Ольга сделала лично. В проекте останется пять ведущих, в частности Ольга Орлова, Влад Кадони, Алексей Черкасов, Ксения Бородина и Катя Жужа.

Возможный уход ведущий связан с тем, что Бузова не успевает строить сценическую карьеру и участвовать в фотосъемках наряду с записью эфиров популярного реалити-шоу. Отметим, на данный момент знаменитость не прокомментировала данные слухи.

 

 


Фото:
Instagram: buzova86

Теги: бузова , дом 2
Категории: Лента новостей

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