Ольга Бузова решила уйти из «Дома-2»

Фанаты обеспокоены возможным уходом Бузовой из «Дома-2»

В Сети появилась информация о том, что Ольга Бузова больше не будет участвовать в съемках телепроекта «Дом-2». По непроверенным данным, это сенсационное заявление Ольга сделала лично. В проекте останется пять ведущих, в частности Ольга Орлова, Влад Кадони, Алексей Черкасов, Ксения Бородина и Катя Жужа.

Возможный уход ведущий связан с тем, что Бузова не успевает строить сценическую карьеру и участвовать в фотосъемках наряду с записью эфиров популярного реалити-шоу. Отметим, на данный момент знаменитость не прокомментировала данные слухи.



Фото:

Instagram: buzova86