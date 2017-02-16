Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 12:49
0
Asyaromanenkova
141
Код вставки плеера

Охранное предприятие Петербурга накажут за отказ женщине в работе

0
 
 

Женщина хотела устроиться в предприятие на должность охранника, однако ее не взяли на работу, объяснив это тем, что в конторе нет женских вакансий. Теперь организация ответит за это перед законом.

Гендиректору охранного предприятия "Петербург-Безопасность" придется отвечать перед законом за дискриминацию по половому признаку. Прокуратура заинтересовалось этой компанией после отказа в приёме на работу женщине-охраннику.

К служителям закона обратилось агентство занятости населения Калининского района. Там рассказали, что предприятие открыло вакансию "охранник". Агентство подыскивало кандидата и отправило туда женщину. Однако ей отказали в работе, заявив, что в компании отсутствуют женские вакансии.

В прокуратуре подобный отказ посчитали необоснованным. Он противоречит Трудовому кодексу. В начале февраля генерального директора фирмы привлекли к дисциплинарной ответственности. А руководитель отдела кадров стал фигурантом дела об административном правонарушении. Его рассматривает инспекция труда.

Теги: женщина , контора , наказание , охрана , охранная фирма , суд , феминизм
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5