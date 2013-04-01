Видео: огромный объект парализовал Нижний Тагил

По улицам города проехало нечто, что напугало горожан

Накануне вечером, 26 декабря, по улицам города проехал на очень маленькой скорости автомобильный транспортер перевозящий неизвестный груз огромных размеров.

Автомобиль сопровождала полиция с проблесковыми маячками и аварийные службы. Мало того, что из-за этой тихоходной колонны город встал в километровых пробках, но и устрашающие размеры груза вызвали страх и любопытство у очевидцев.

Как сообщает АН "Между строк" со ссылкой на МВД "Нижнетагильское", перемещение груза было заранее согласовано с правоохранительными органами. Груз из-за внушительных габаритов, 8 метров в высоту, 6 метров в ширину и тридцать пять метров в длину, не вошел бы через мостовые проемы на объездных дорогах, и поэтому было принято решение следовать через город. Груз столь огромных размеров следует из Пермского края и является оборудованием для ТЭЦ.

Видео:YouTube/video news