Россия ввела ограничение на денежные экспресс-переводы в Украину

Киев запретил работу российских платежных систем на территории стран, за что и поплатился: Россия ответила ограничением на денежные экспресс-переводы в другие государства. Данный закон существенно ударит по финансам украинцев.

Сегодня, 4 мая, в силу вступил закон, ограничивающий денежные экспресс-переводы из России в государства, которые запретили на своей территории работу российских платежных систем. По словам доктора экономических наук Азы Мигранян, данное распоряжение, в первую очередь, значительно повлияет на работающих в России украинцев. Теперь граждане страны, будут вынуждены либо переплачивать за перевод, либо искать окольные пути.

Кроме того, Аза Мигранян отмечает, что, вероятно, данный закон снизит покупательскую способность населения Украины.

Также эксперт уверена, что ограничение денежных экспресс-переводов повлечет за собой отток работающих украинцев из России. Однако с учетом востребованности населения на рынке труда, у граждан Украины могут возникнуть серьезные проблемы.

Естественно, на общеэкономическую ситуацию страны данный закон вряд ли повлияет.

Что касается России, то падение интереса украинцев к работе на просторах нашей страны, можно назвать положительным фактом с точки зрения безопасности, передает ФБА "Экономика сегодня".