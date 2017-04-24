Очевидец снял пожар в Новосибирске

В 17-этажном доме, спасатели эвакуировали ребенка .

23 апреля в Первомайском районе, города Новосибирск на 7-ом этаже 17-этажного дома произошел пожар. По предварительно версии пожар произошел из-за того, что пьяная женщина заснула с сигаретой в квартире. По мимо неё, в квартире находился маленький ребёнок. На место прибыло 5 машин пожарных спасателей. По словам очевидцев, квартира, в которой произошло возгорание, оказалась заперта. Когда спасатели смогли выломать дверь, они эвакуировали ребенка, женщину и мужчину на носилках и начали тушить огонь. Пожар был ликвидирован за 45 минут. Как сообщают очевидцы, квартира выгорела полностью.