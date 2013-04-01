Очевидцы: в Токсово после ДТП с "ГАЗелью" сгорело легковое авто

Судя по всему, в аварии серьезно пострадали люди

Накануне вечером, около 23 часов, на Новоприозерском шоссе произошла серьезная авария. Там, при пока не выясненных обстоятельствах, легковой автомобиль врезался в припаркованный на обочине дороги грузовик. Автомобиль на скорости влетел в фуру и после этого загорелся.

По предварительным данным, после аварии автомобиль загорелся, причем внутри был водитель. Мужчину спасателям пришлось вырезать из смятой легковушки при помощи специнструментов.

Позже, как сообщается, в тяжелом состоянии водителя легкового автомобиля госпитализировали в одну из городских больниц с травмами и ожогами.

Видео: архив

Фото: spb_today