Очевидцы: в Токсово после ДТП с "ГАЗелью" сгорело легковое авто

Накануне вечером, около 23 часов, на Новоприозерском шоссе произошла серьезная авария. Там, при пока не выясненных обстоятельствах, легковой автомобиль врезался в припаркованный на обочине дороги грузовик. Автомобиль на скорости влетел в фуру и после этого загорелся.
По предварительным данным, после аварии автомобиль загорелся, причем внутри был водитель. Мужчину спасателям пришлось вырезать из смятой легковушки при помощи специнструментов.
Позже, как сообщается, в тяжелом состоянии водителя легкового автомобиля госпитализировали в одну из городских больниц с травмами и ожогами.
Видео: архив
Фото: spb_today