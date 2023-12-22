Стали известны детали пожара в Токсово, в котором погиб ребенок

В горящем дачном домике скончался 12-летний школьник.

Накануне, 16 января, в Токсово на улице Некрасова, 47, сгорел частный дом. Известно, что в нем проживал пенсионер из Петербурга. После пожара спасатели нашли в одной из комнат бездыханное тело.

По информации Piter.tv, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 03:27. Пламя охватило каркасно-щитовой домик.

На место случившегося прибыли огнеборцы. Они спасли 37-летнюю жену пенсионера и передали ее медикам. Женщину госпитализировали в больницу. У пострадавшей диагностировали термические ожоги первой и второй стадии на 18 процентах тела.

Пожар локализовали. Причина возгорания устанавливается.

Во время разбора завалов пожарные нашли в сильно обгоревшем состоянии труп 12-летнего сына владельцев садового участка.

Обстоятельства случившегося устанавливают стражи порядка. На месте происшествия работал городской прокурор Дмитрий Смирнов. По факту пожара проводится процессуальная проверка. Подробности уточняются.

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Фото: прокуратура Ленобласти