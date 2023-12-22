Прокуратура заинтересовалась пожаром в Токсово

По данным СМИ, на пепелище нашли тело 11-летнего мальчика, его 37-летняя мать находится в больнице.

Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту пожара в частном доме в поселке Токсово, произошедшего ночью 16 января. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным СМИ, на пепелище нашли тело 11-летнего мальчика, его 37-летняя мать находится в больнице.

На месте происшествия находится городской прокурор Дмитрий Смирнов, он координирует деятельность аварийных служб и правоохранительных органов. По факту пожара проводится процессуальная проверка.

Фото и видео: прокуратура Ленобласти