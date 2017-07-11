Очевидцы: парковку у пляжа Ласковый эвакуировали из-за посадки вертолета патриарха

Свидетели рассказывают, что эвакуаторы увозят автомобили с парковки около пляжа Ласковый в Петербурге. По их словам, причина в приземлении вертолета патриарха.

Во вторник, 11 июля, неожиданно начали эвакуировать автомобили с парковки около пляжа Ласковый. Об эвакуации объявили по рупору возле вышки. Но очевидцы говорят, что заявление было сделано тихим и "булькающим" голосом. Так что многие просто не расслышали его.

- Говорят, будет приземляться вертолёт патриарха, - написала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользователь Надежда Спиридонова.

На парковке стояло несколько черный автомобиле и компания людей в костюмах. Позже очевидцы сняли приземление вертолета на парковку. Правда, так и не известно, кто прилетел в вертушке.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург