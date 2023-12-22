Благоустройство пляжа "Ласковый" завершат в середине августа

На пляже планируется установить 22 зонта, 30 гамаков, 6 спасательных вышек, 4 трибуны для спортивных мероприятий.

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в курортном районе Петербурга планируется благоустроить пляж "Ласковый". Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на проведение работ в посёлке Солнечное. По информации пресс-службы ведомства, специалисты будут обустраивать территорию площадью 165 тыс. кв.м, из которых 40 тыс. кв.м планируется озеленить.

На пляже планируется установить 22 зонта, 30 гамаков, 6 спасательных вышек, 4 трибуны для спортивных мероприятий. Также будет создана детская площадка с качелями, песочницами и игровыми комплексами.

Кроме того, на пляже "Ласковый" появятся шезлонги, скамейки, раздевалки и зона для пикника, где будут установлены 19 комплектов мебели – столов и лавок. Скульптуры "Пляж Ласковый" и "Буревестник" также будут отреставрированы. Работы планируется завершить к середине августа текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе досрочно завершён ремонт трамвайных путей.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга