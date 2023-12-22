В Выборгском районе досрочно завершён ремонт трамвайных путей

Благоустройство прилегающей территории возобновят с окончательным приходом тёплой погоды.

В Выборгском районе Петербурга оперативно завершились работы по ремонту трамвайных путей, которые завершились раньше намеченного срока. Движение трамваев было возобновлено на участке от проспекта Просвещения до посадочных станций на улице Шостаковича, информирует пресс-служба Смольного.

Благоустройство прилегающей территории возобновят с окончательным приходом тёплой погоды. В результате ремонта были уложены новые железобетонные шпалы и рельсы повышенной прочности. Они прослужат дольше и позволят поездам двигаться быстрее.

Также трамвайные остановки адаптировали под нужды маломобильных граждан.

Ранее мы сообщили о том, что трамвайное движение от Невского до Сенной закрыли до 1 мая.

Фото: Правительство Петербурга