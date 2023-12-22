Трамвайное движение от Невского до Сенной закроют до 1 мая

Ограничение введено в связи с ремонтом трамвайных путей.

В связи с ремонтом трамвайных путейсвязи с ремонтом трамвайных путей связи с ремонтом трамвайных путей связи с ремонтом трамвайных путей , в период с 1:30 25 марта до 4:20 1 мая будет временно прекращено движение трамваев по Садовой улице, от Невского проспекта до Сенной площади. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

На время ограничений трамвай №3А будет курсировать от площади Репина по Садовой улице до Сенной площади. Трамвай №3 проследует от площади Репина по Садовой улице, Лермонтовскому и Троицкому проспектам, 1-й Красноармейской улице, Загородному проспекту, Звенигородской, Марата и Колокольной улицам, Владимирскому и Литейному проспектам, Литейному мосту, улице академика Лебедева, Лесному проспекту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, Смолячкова улице, обратно по Лесному проспекту, до станции метро "Выборгская".

Ранее мы сообщили о том, что на Большой Озерной ограничат проезд с 23 марта.

Фото: Piter.TV