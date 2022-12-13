В Петербурге спасли истощенного маленького тюленя

Малышу пришли на помощь основатели Фонда друзей балтийской нерпы.

В Курортном районе Петербурга спасли со льдины истощенного детеныша тюленя. Инцидент произошел на пляже "Ласковый". Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".

Малышу пришли на помощь основатели Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская. Мужчина подплыл к льдине и снял животное с нее с помощью сачка.

Маленькая самочка нуждалась в реабилитации. Она весила всего 13 кг, когда норма 40. Зверька доставили в центр реабилитации. Там об особи позаботятся специалисты.

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Фото: Piter.tv