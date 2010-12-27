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Грузовик лишился кузова на выезде из Петро-Славянки
Сегодня, 17:15
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Ustsova
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Грузовик лишился кузова на выезде из Петро-Славянки

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Водитель фургона неправильно сопоставил габариты автомобиля и высоту моста. Машина застряла на дороге под инженерным сооружением.

Сегодня днем, 7 февраля, в Колпинском районе около 15:00 грузовик не вписался в пролет моста. На полной скорости водитель зацепил кузовом машины край сооружения и в итоге застрял. Инцидент произошел на выезде из Петро-Славянки.

 

На кадрах можно заметить, что кузов грузовика покосился от соприкосновения с мостом. Фургон получил серьезные повреждения, которые требуют ремонта. Как отмечают очевидцы происшествия, с одной стороны на инженерном сооружении красуется предупреждающий плакат. Однако по какой причине водитель не обратил на него внимание – неизвестно. Впрочем, местные жители заверяют, что это не первый случай, когда грузовик становится жертвой низкого моста. Для них данный инцидент не стал неожиданностью.

К счастью, в ДТП никто не пострадал, кроме автомобиля. Ранее мы сообщали, что  в Ломоносове на большой скорости легковушка впечаталась в столб.

Фотографии: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
 

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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