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"Рашен Футбол": "Зенит" обогнал "Спартак"

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Новости футбола России: "Зенит" опередил "Спартак". Правда, пока что только в трансферном окне 2017-го года.

Новый выпуск юмористически-аналитической передачи "Рашен Футбол". Главный редактор канала sportexpert.tv рассказывает о последних новостях из стана петербургского "Зенита". Антон Ванюшов уверен, что этой зимой сине-бело-голубые опередили всех своих конкурентов. И трансферы у них лучше, и командная атмосфера. А значит, весной нас ждет фантастический финальный отрезок игр в РФПЛ!

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Категории: Спорт

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