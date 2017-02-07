"Рашен Футбол": "Зенит" обогнал "Спартак"

Новости футбола России: "Зенит" опередил "Спартак". Правда, пока что только в трансферном окне 2017-го года.

Новый выпуск юмористически-аналитической передачи "Рашен Футбол". Главный редактор канала sportexpert.tv рассказывает о последних новостях из стана петербургского "Зенита". Антон Ванюшов уверен, что этой зимой сине-бело-голубые опередили всех своих конкурентов. И трансферы у них лучше, и командная атмосфера. А значит, весной нас ждет фантастический финальный отрезок игр в РФПЛ!