"Зенит" взял на игру с "Вардаром" Дзюбу и Полоза, Паредес и Шатов остались дома

"Зенит" опубликовал заявку на матч с "Вардаром" из Македонии.

Роберто Манчини продолжает экспериментировать с составом в рамках Лиги Европы. Главный тренер "Зенита" заявил на матч группового этапа турнира с "Вардаром" из Македонии смешанный состав игроков. Так, в список из 20 спортсменов не вошли лидеры команды - Леандро Паредес и Олег Шатов. Не полетели в Скопье и Иван Новосельцев, Юрий Лодыгин и Александр Анюков.

При этом место в заявке нашлось Артему Дзюбе и Дмитрию Полозу. Они вошли в список нападающих вместе с Александром Кокориным и Себастьяном Дриусси. В линии полузащиты заявлены Далез Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Александр Ерохин и новичок Матиас Краневиттер. Линия защиты клуба состоит из 8 спортсменов, в ней нашлось место даже новичку Михе Мевле.

Отметим, что "Вардар" из Македонии занимает 269-е место в рейтинге клубов УЕФА. "Зенит" считается явным фаворитом в противостоянии с этим соперником по ЛЕ. Команды сыграют первый матч уже в этот четверг, 14 августа.