Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости куда сходить в петербурге
Новогоднее шоу Гии Эрадзе в Цирке на Фонтанке
Сегодня, 19:00
0
Asyaromanenkova
343

Новогоднее шоу Гии Эрадзе в Цирке на Фонтанке

0
 
 

В Большом Санкт-Петербургском цирке пройдет грандиозное новогоднее представление. Шоу не оставит равнодушными ни детей. ни взрослых.

Шоу Гии Эрадзе — это всегда яркое и впечатляющее зрелище. В представлении примут участие представители всех цирковых жанров. Вместе с главными героями зрители пройдут через несколько фолшебных миров, в каждом из которых будут впечатляющие номера с участием мастеров цирка и животных. А окунуться в атмосферу праздника помогут прекрасные декорации и замысловатые костюмы.

Теги: гии эрадзе , цирк на фонтанке
Категории: куда сходить в петербурге

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5