Новогоднее шоу Гии Эрадзе в Цирке на Фонтанке

В Большом Санкт-Петербургском цирке пройдет грандиозное новогоднее представление. Шоу не оставит равнодушными ни детей. ни взрослых.

Шоу Гии Эрадзе — это всегда яркое и впечатляющее зрелище. В представлении примут участие представители всех цирковых жанров. Вместе с главными героями зрители пройдут через несколько фолшебных миров, в каждом из которых будут впечатляющие номера с участием мастеров цирка и животных. А окунуться в атмосферу праздника помогут прекрасные декорации и замысловатые костюмы.