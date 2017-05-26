Новый виадук на Обводном: навигаторы не видят, водители пропускают

Водители Петербурга не смогли с первого дня оценить новый виадук на Обводном канале. Авто пропускают дорогу и едут по привычке, нарушая правила. А навигаторы все еще показывают проезд закрытым.

С утра в пятницу, 26 мая, водителям Северной столицы пришлось поломать голову при проезде на Обводном канале. С Сегодняшнего дня там открылся виадук, из-за чего изменилась схема движения. И хотя об этом писали ранее, автовладельцы по привычке ехали по проверенному маршруту. Вот только с сегодняшнего дня это считается нарушением правил.

– Теперь при движении по южной части Обводного, перед перекрестком с Глухоозерским шоссе, три полосы – прямо на виадук, две полосы налево. Пробивался со второй полосы прямо сквозь тех, кто едет по привычке, – написал в группе "ДТП и ЧП" пользователь Юрий.

Кто-то из водителей говорит, что утром проезд по привычной схеме был открыт. Однако позже на участке кроме предупредительной разметки установили пластиковый забор. Видимо, как попытку бороться с упрямыми горожанами.

Автовладельцы замечают, что об изменении схемы движения можно узнать из дорожных знаков. Кроме того, дорожники везде наставили пластиковые ограждения. Однако все едут по привычке. Из-за нарушителей (возможно, невольных) трудно разглядеть поворот на виадук.

Не добавляет спокойствия водителям и навигаторы. Например, на Яндекс.Картах виадук числится закрытым. В районе развязки наблюдается затор.

Видео: Youtube / Mexanikkmm