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Новый виадук на Обводном: навигаторы не видят, водители пропускают

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Водители Петербурга не смогли с первого дня оценить новый виадук на Обводном канале. Авто пропускают дорогу и едут по привычке, нарушая правила. А навигаторы все еще показывают проезд закрытым.

С утра в пятницу, 26 мая, водителям Северной столицы пришлось поломать голову при проезде на Обводном канале. С Сегодняшнего дня там открылся виадук, из-за чего изменилась схема движения. И хотя об этом писали ранее, автовладельцы по привычке ехали по проверенному маршруту. Вот только с сегодняшнего дня это считается нарушением правил.

– Теперь при движении по южной части Обводного, перед перекрестком с Глухоозерским шоссе, три полосы – прямо на виадук, две полосы налево. Пробивался со второй полосы прямо сквозь тех, кто едет по привычке, – написал в группе "ДТП и ЧП" пользователь Юрий.

Кто-то из водителей говорит, что утром проезд по привычной схеме был открыт. Однако позже на участке кроме предупредительной разметки установили пластиковый забор. Видимо, как попытку бороться с упрямыми горожанами.

как проехать новый виадук на обводном канал

Автовладельцы замечают, что об изменении схемы движения можно узнать из дорожных знаков. Кроме того, дорожники везде наставили пластиковые ограждения. Однако все едут по привычке. Из-за нарушителей (возможно, невольных) трудно разглядеть поворот на виадук.

Не добавляет спокойствия водителям и навигаторы. Например, на Яндекс.Картах виадук числится закрытым. В районе развязки наблюдается затор.

как проехать новый виадук на обводном канал

Видео: Youtube / Mexanikkmm

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Категории: Новости СПб

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