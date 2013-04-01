Ночью на Сикейроса прорвало трубу с холодной водой

Сообщение о коммунальной аварии поступило незадолго до полуночи

В ночь на среду, 21 декабря, жители нескольких домов по улице Сикейроса стали свидетелями того, как перекресток улиц Есенина и Сикейроса стала заливать холодная вода из прорванной трубы. Там произошла очередная коммунальная авария.

Как рассказали свидетели происшествия, жители улицы Сикейроса, на пересечении с улицей Есенина в Выборгском районе Петербурга образовался целый бассейн холодной воды. Кроме того, люди переживали о том, что за ночь из-за холодной погоды на этом перекрестке образуется спонтанный каток.

Со своей стороны в Водоканале рассказали, что заявка по этому адресу поступила в 23:50, на место отправились специалисты. О том, когда авария и ее последствия будут ликвидированы, пока не сообщается.

Видео: архив

Фото: spb_today