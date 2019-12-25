  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Сикейроса двое молодых людей угрожали петербурженке пистолетом
Сегодня, 11:04
65
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На улице Сикейроса двое молодых людей угрожали петербурженке пистолетом

0 0

Злоумышленники стреляли в воздух.

Накануне, 14 мая, в полицию обратилась 45-летняя петербурженка, которая пожаловалась стражам порядка на молодых людей, которые угрожали ей пистолетом. Инцидент произошел около 17:00 на улице Сикейроса, 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По словам пострадавшей, между ней и злоумышленниками возник конфликт, после чего мужчины достали оружие и выстрелили из него в воздух, пообещав расправиться на обидчицей. 

Стражи порядка приехали на место случившегося и по "горячим следам" задержали хулиганов. Подозреваемыми оказались 18-летние подростки. У них забрали газовый пистолет.

Юношам вручили административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Красном Селе споткнувшаяся пенсионерка попала под машину.

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, стреляли в воздух, угрожали пистолетом, улица сикейроса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии