На улице Сикейроса двое молодых людей угрожали петербурженке пистолетом

Злоумышленники стреляли в воздух.

Накануне, 14 мая, в полицию обратилась 45-летняя петербурженка, которая пожаловалась стражам порядка на молодых людей, которые угрожали ей пистолетом. Инцидент произошел около 17:00 на улице Сикейроса, 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По словам пострадавшей, между ней и злоумышленниками возник конфликт, после чего мужчины достали оружие и выстрелили из него в воздух, пообещав расправиться на обидчицей.

Стражи порядка приехали на место случившегося и по "горячим следам" задержали хулиганов. Подозреваемыми оказались 18-летние подростки. У них забрали газовый пистолет.

Юношам вручили административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv