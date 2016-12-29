Неизвестный преступник изнасиловал 13-летнюю школьницу

В Красногвардейском районе Петербурга ищут мужчину, который совершил насильственные действия сексуального характера с 13-летней школьницей, ученицей восьмого класса. С заявлением в полицию обратилась 45-летняя гражданка Украины, мать девочки.
По ее словам, произошел инцидент в квартире, где женщина живет с дочкой. Изнасиловать 13-летнюю девочку пытался неизвестный мужчина. Случилось это 5 декабря 2017 года.
В полиции приняли заявление и начали проверку по факту происшествия. Материалы направлены в Следственный комитет.
Отмечается, что пострадавшей от рук извращенца школьнице 13 лет, она учится в восьмом классе средней школы с углубленным изучением английского языка.
Видео: из архива