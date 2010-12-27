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Неизвестный порезал охранника супермаркета в Купчине
Сегодня, 17:50
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Asyaromanenkova
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Неизвестный порезал охранника супермаркета в Купчине

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Очевидцы сообщили о поножовщине в одном из супермаркетов Купчина. В результате ЧП пострадал охранник заведения.

 Во вторник, 11 июля, вечером произошло страшное ЧП в супермаркете "Окей" в Купчине. Как рассказывают очевидцы, в магазине порезали охранника. На опубликованных в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" фотографиях видно, что молодой человек потерял много крови.

Пострадавшему оказывают помощь в аптеке. Видно, что мужчина держится за правый бок, прижимая что-то белое к ране (возможно, свою рубашку).

Обстоятельств инцидента не известно. Не исключено, что травму охранник получил при исполнении своих обязанностей. Попавшиеся на воровстве магазинные грабители часто нападают на сотрудников. При этом они наносят серьезные травмы из-за мелких товаров.

Неизвестный порезал охранника супермаркета в КупчинеНеизвестный порезал охранника супермаркета в Купчине

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: купчино , новости петербурга , новости питера , новости спб , ножевое ранение , происшествия спб
Категории: Происшествия

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