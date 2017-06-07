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Неизвестный мужчина без штанов выпал из окна 16-го этажа

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На Рыбацком проспекте местные жители нашли труп с признаками падения с высоты

Жительница одного из домов на Рыбацком проспекте в Петербурге позвонила в полицию с рассказом о том, что под окнами ее дома лежит безжизненное тело полуголого мужчины с явными признаками падения с высоты.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили труп мужчины в синем пуловере и трусах, без брюк. Предположительно, мужчина, которому на вид было около пятидесяти лет, вывалился из окна квартиры, расположенной на 16-м этаже в доме №37 по Рыбацкому проспекту.

При этом отмечается, что личность погибшего немолодого мужчины установить до сих пор не удалось. Тело погибшего было переправлено в морг для установления причин и обстоятельств его смерти.

видео: архив 

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Теги: петербург , рыбацкий проспект , смерть , смерть после падения с высоты
Категории: Новости СПб Происшествия

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