В Кировском районе иномарка устроила погоню с обстрелом

Мерседес подрезал отечественный автомобиль. Из машины вышел неизвестный с пистолетом и направился к водителю Лады.

Накануне, 29 декабря, на трассе Кировск – Мга иномарка перекрыла дорогу ВАЗу. Дорожный конфликт произошел около 16.30 в Кировском районе Ленобласти.

По словам 28-летнего петербуржца, Мерседес подрезал его автомобиль. Молодой парень притормозил на обочине в целях узнать, по какой причине его остановили. Из иномарки вышел мужчина с предметом, который напоминал пистолет. Водитель Лады, недолго думая, нажал на педаль газа и уехал. В свою очередь иномарка устроила погоню с обстрелом. Неизвестные из Мерседеса пустили несколько пуль в сторону ВАЗа, они преследовали отечественный автомобиль вплоть до Кировска, но потерпевшему удалось уйти от преследователей. После чего мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы.

В данный момент сотрудники полиции выясняют детали случившегося. Проводится проверка. Предположительно, злоумышленники стреляли из травматического оружия.

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