Клиенты ресторана "Капулетти" на Петроградке чуть не перестреляли друг друга

В Северной столицы в одном из ресторанов началась потасовка, в результате которой применили оружие.

Сегодня , 21 декабря в районе половины четвертного в правоохранительные органы поступило сообщение о перестрелки на Петроградской стороне. В ресторане Капулетти клиенты что-то не поделили. У посетителей возник конфликт еще в помещение, затем разбирательство они перенесли на улицу. Возле здания ресторана, по словам очевидцев, прозвучало несколько выстрелов. Вероятно, у противников имелось травматическое оружие. Свидетели ссоры вызвали сотрудников полиции, однако, еще до приезда служителей закона, конфликтующие стороны разбежались.

В данный момент на месте происшествия работают правоохранители. Они выясняют детали случившегося. Пытаются разыскать виновников потасовки. Впрочем, никаких заявлений и обращений более не поступало. По всей видимости, жертв нет. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на пресс-службу полиции.

Прозаично, что инцидент произошел ресторане Капулетти, который расположен на Большом проспекте П.С., 74, в пешей доступности от метро Петроградская. По какой причине началась стрельба, предстоит выяснить следователям.

Видео: youtube, Miha Shashin