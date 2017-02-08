Вестибюли строящихся станций перенесут из-за появление новых домов в Петербурге

Сразу три строящиеся станции могут разместиться не в тех местах, где их проектировали изначально. Новые адреса получат "Яхтенная", "Зоопарк" и "Шуваловский проспект".

Начальник сектора проектирования и развития метрополитена КРТИ Михаил Самборский предложил переделать под нынешнюю действительность проекты развития подземки. В частности, он предложил переместить три проектируемых вестибюля.

На Невско- Василеостровской линии от "Улицы Савушкина" до "Зоопарка". "Яхтенноую" перенесут с пересечения Туристской улицы и улицы Оптиков. Также изменения внесут в проект Фрунзенско-Приморской линии от "Комендантского проспекта". Станцию "Шуваловский проспект" сейчас собираются строить на перекрестке Шуваловского и Авиаконструкторов. Вход в вестибюль "Зоопарка" должен расположиться на северо-восток от пересечения Шуваловского и Планерной улицы.

В ходе заседания штаба по развитию подземки Самборский отметил, что проекты этих двух веток разрабатывались в 2012 и 2013 годах. С тех пор в районах появились новые дома и строения. Поэтому нужно подумать о переносе вестибюлей.