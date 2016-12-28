Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 14:11
0
Nutshell
56
Код вставки плеера

Настырный педофил пытался развратить второклассницу в Кронштадте

0
 
 

Вчера вечером, 20 января, в полицию обратилась директор одной из средних школ Кронштадта с заявлением о развратных действиях, совершённых по отношению к одной из учениц

Как сообщается в полиции, на настоящий момент в Кронштадте ведутся активные поиски подозрительного мужчины, домогавшегося до восьмилетней девочки.

По предварительной информации, директор одной из местных школ сообщила, что днем в пятницу, примерно в половину пятого вечера, около учебного заведения неизвестный совершил развратные действия в отношении восьмилетней девочки, которая учится во втором классе.

Видео: Piter.TV
 

 
Теги: второклассница , кронштадт , педофил , приставал к девочке , развращение малолетних
Категории: Новости СПб Новости России Происшествия Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5