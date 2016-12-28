Как сообщается в полиции, на настоящий момент в Кронштадте ведутся активные поиски подозрительного мужчины, домогавшегося до восьмилетней девочки.
По предварительной информации, директор одной из местных школ сообщила, что днем в пятницу, примерно в половину пятого вечера, около учебного заведения неизвестный совершил развратные действия в отношении восьмилетней девочки, которая учится во втором классе.
Видео: Piter.TV
Сегодня, 14:11
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Настырный педофил пытался развратить второклассницу в Кронштадте
Вчера вечером, 20 января, в полицию обратилась директор одной из средних школ Кронштадта с заявлением о развратных действиях, совершённых по отношению к одной из учениц
Как сообщается в полиции, на настоящий момент в Кронштадте ведутся активные поиски подозрительного мужчины, домогавшегося до восьмилетней девочки.