На Шостаковича наркоман напал с ножом на ребенка: пострадал отец малыша

В Петербурге немолодой мужчина устроил кровавую резню на улице Шостаковича.

В СМИ появилась информация о необычном происшествии, которое случилось еще 18 февраля на улице Шостаковича. Здесь 49-летний мужчина бросался с ножом на прохожих и пугал их странными воплями. Сильнее всего от действий неадекватного горожанина пострадал молодой отец, гулявший мимо с годовалым сыном. По данным "Фонтанки", странный прохожий набросился с ножом именно на малыша. Неадекват стал резать коляску с беззащитным крохой ножом, однако получил отпор от храброго отца. Короткая схватка закончилась ножевым ранением мужчины, который все-таки успел увезти своего сына подальше.

Через несколько минут на месте ЧП уже работали сотрудники Росгвардии. Они "повязали" преступника: петербуржец оказался бывалым наркоманом. Вот и в момент "резни на Шостаковича" нападавший находился под воздействием химических средств. Теперь 49-летнего гражданина ждут следствие и суд. Что касается отца, то рана на руке уже зажила, а малыш из коляски просто не запомнил нападение.

Ранее мы писали, что в Петергофе ищут ненормальную женщину, которая украла коляску с ребенком.