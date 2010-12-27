Опубликованы приметы женщины, похитившей коляску с ребенком в Петергофе

В Петергофе ищут женщину в синей куртке и с черными волосами.

Стали известны приметы женщины, которая похитила коляску с двухлетним ребенком в Петергофе. Как пишет Life, со ссылкой на правоохранителей, преступница одета в темно-синюю или голубую куртку (с белыми вставками на руках) и темно-синюю шапку, а также серые штаны. Ей около 30 лет, рост не превышает 155 сантиметров. Не исключено, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Предположительно, речь идет о брюнетке с волосами до середине спины. На шее имеется белый шарф с бахромой.

Соответствующая информация уже появилась в социальных сетях. Жители Петербурга и Петергофа активно репостят запись о чрезвычайном происшествии. В комментариях они предполагают, что похитительница могла уехать в один из соседних пригородов. Здесь же появляются первые предложения помощи в работе по поиску пропавшего ребенка. Впрочем, пока что в Петергофе эту работу выполняет полиция: в районе объявлена официальная тревога, на улицы выведены патрули.

Последняя информация по теме: в СМИ появились сведения, что после похищения коляски с ребенком на Эрлеровском бульваре, неизвестная женщина двинулась с коричневой коляской в руках в сторону улицы Аврова. Через час пустую коляску коричневого цвета нашли в пяти километрах от места пропажи. Очевидцы сообщают, что видели похожую даму с малышом на руках рядом с автобусной остановкой неподалеку от места обнаружения коляски.

Для сведения: сам ребенок одет в желто-белую шапочку и темные штаны. На теле - бело-серая куртка. Одежда не рассчитана на прогулки без коляски и выглядит "холодной".

Ранее мы писали, что в Петергофе ищут ненормальную женщину, которая украла коляску с ребенком.