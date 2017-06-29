Наконец-то: в четверг в Петербурге тепло и солнечно

29 июня воздух прогреется до +23, осадков не ожидается

После недели затяжных дождей и сильного ветра циклон наконец сдуло, и в Петербург пришло солнце. В Петербурге 29 июня днем воздух прогреется до 23 градусов. Осадков или сильного ветра синоптики не обещают. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-4 м/с, вечером 29.06 восточный 2-7 м/с.", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет мало меняться. Восход солнца был в 03:39, закат будет в 22:24. После заката температура воздуха опустится до плюс 15 градусов.

Видео: архив instagram