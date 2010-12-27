В Петербурге сотрудниками Балтийского линейного отдела МВД России задержан юный "зацепер"

В Петербурге на железнодорожной станции "Ленинский проспект" задержан 10-летний "зацепер" .

Сотрудниками Санкт-Петербург - Балтийского линейного отдела МВД России на станции "Ленинский проспект" был задержан несовершеннолетний "зацепер" за вагон грузового поезда, сообщает УТ МВД России поСЗФО.

Для выяснения обстоятельств подросток был доставлен в дежурную часть транспортной полиции на Балтийском вокзале. Пойманым хулиганом оказался 10-летний житель Санкт-Петербурга. Его законные представители были вызваны в органы внутренних дел на транспорте.

Сотрудниками линейного отдела МВД России составлен протокол на родителей "зацепера" об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Кроме того, с правонарушителем была проведена прафилактическая беседа.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что зацепинг – крайне опасный способ передвижения. Нередко он становиться причиной несчастных случаев. Опасное увлечение может подвергнуть риску травмирования или гибели в результате падения с движущегося поезда, столкновения с негабаритными объектами железнодорожной инфраструктуры, поражения электрическим током от контактной сети и солового электрооборудования подвижного состава или воздействия условий внешней среды.