На водителя, который дрался с врачами, завели дело по серьезной статье

Водителя "Мерседеса" обвиняют в угрозе убийством врачам скорой помощи

Водитель "Мерседеса", с ножом выяснявший отношения со скорой в центре Петербурга, стал фигурантом полноценного уголовного дела по статье об угрозе убийством.

Напомним, автомобильная авария произошла у Большого зала филармонии на Михайловской улице около 15 часов 17 января. Скорую занесло на скользкой дороге, и она влетела в припаркованный "Мерседес" с московскими номерами.

По словам очевидцев, возмущенный мужчина полез в драку. Он достал нож и собирался кинуться на врача, однако его скрутили сотрудники неотложки. В течение 5 минут на место происшествия прибыли сотрудники полиции.