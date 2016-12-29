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На водителя, который дрался с врачами, завели дело по серьезной статье

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Водителя "Мерседеса" обвиняют в угрозе убийством врачам скорой помощи

Водитель "Мерседеса", с ножом выяснявший отношения со скорой в центре Петербурга, стал фигурантом полноценного уголовного дела по статье об угрозе убийством.

Напомним, автомобильная авария произошла у Большого зала филармонии на Михайловской улице около 15 часов 17 января. Скорую занесло на скользкой дороге, и она влетела в припаркованный "Мерседес" с московскими номерами. 

По словам очевидцев, возмущенный мужчина полез в драку. Он достал нож и собирался кинуться на врача, однако его скрутили сотрудники неотложки. В течение 5 минут на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Из-за чего разгорелся конфликт – неизвестно. Участники группы вконтакте саркастично предполагают, что, быть может, причиной скандала послужило недавнее заявление, будто Минздрав вскоре разрешит "Скорой" таранить мешающие проезду машины.

Видео: youtube / мегаполис
Теги: водитель мерседеса , мерседес , петербург , уголовное дело
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия ДТП

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