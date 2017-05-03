На улице Подвойского в Петербурге мужчина выпал из окна

Петербуржцы сообщают о ЧП на улице Подвойского. Здесь из окна жилого дома выпал немолодой мужчина.

Сегодня днем, 3 мая, в Невском районе Петербурга мужчина выпал из окна жилого дома. ЧП произошло в 16 часов дня на улице Подвойского. Тело несчастного петербуржца заметили соседи на газоне во дворе. По мнению очевидцев, пострадавший выпал либо из окна, либо с балкона своей же квартиры. Однако обстоятельства падения пока что неизвестны.

В социальных сетях уже появились фотографии с места ЧП. На них видно, что мужчина в футболке и штанах лежит неподалеку от дворовой скамейки, примерно в 5 метрах от стены дома. По фото нельзя понять: жив мужчина или погиб.

По уточненным данным, ЧП произошло в доме №42 по улице Подвойского. Кроме того, в распоряжении Piter.TV появилось видео, на котором пострадавшего эвакуируют врачи скорой помощи. Это позволяет предположить, что пострадавший выжил, а за его жизнь поборются медики.

Фото и видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург