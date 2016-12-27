На улице Есенина два человека задохнулись в горящей квартире

В Выборгском районе в трехкомнатной квартире разгорелся пожар, жертвами которого стали мужчина и женщина

По предварительной информации, трагедия произошла на улице Есенина. В многоквартирном доме № 34 корпус 1 в трехкомнатной квартире произошло возгорание. Пламя быстро охватило все комнаты. На место прибыли сотрудники пожарной службы, которые оперативно ликвидировали пожар. В обгоревшей квартире были обнаружены тела мужчины и женщины средних лет. По предварительным данным, они погибли от удушья. На месте работают полицейские, устанавливаются причина возгорания, а также личности погибших, опрашиваются свидетели. Пока не сообщается, принадлежала ли сгоревшая квартира погибшим. Причиной пожара могли стать техническая неисправность электроприборов или невнимательность и неосторожное обращение с огнем самих жильцов, данных, указывающих на то, что возгорание возникло из-за умышленного поджога, пока нет. Сотрудники пожарной службы напоминают о необходимость соблюдать правила безопасности при обращении с огнем и электроприборами.

Видео: Piter.tv