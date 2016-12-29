На улице Димитрова выбросили ободранные головы животных

Около столба стоит поддон с несколькими головами, предположительно коровьями, с которых частично снята кожа и мышцы.

Ужасающую находку сделали прохожие на улице Димитрова недалеко от карьеров. Около дороги кто-то оставил поддон с отходами мясозаготовки. В пластиковом ящике лежит десяток голов животных, предположительно коров. На черепах частично нет кожи, а также части мышц.

Останки животных прохожие заметили еще накануне. Как сообщает пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Наташа Кирсанова, головы животных до сих пор лежат на месте. А судя по фотографии, рядом с ними еще оставили пакет с мусором.

Неизвестно, кто является владельцем пугающего груза. Может его оставили люди, разгружавшие фургон с мясными продуктами.

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" обсуждают, откуда части тел коров появились. Кто-то ругается на "фермеров", разделывающих мясо где-то по соседству. Другие же шутят про сатанистов и то, что сегодня пятница, 13 января.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург