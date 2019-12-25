Прокуратура Ленобласти заинтересовалась головой из Сертоловского леса

Прокуратура Ленобласти заинтересовалась, найденным в Сертоловском лесу, черепом. Ведомство поставило дело на особый контроль.

Всеволожская городская прокуратура поставила на особый контроль ход и результаты процессуальной проверки по делу о найденной горящей голове. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

На месте происшествия, кроме правоохранительных органов, присутствовал городской прокурор Дмитрий Смирнов. Он осуществлял координацию их деятельности на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром, 26 июня, местный житель прогуливался с собакой в лесном массиве города Сертолово Всеволожского района Ленобласти. Вр время прогулки он обнаружил тлеющий черный пакет, в котором лежала человеческая голова.

Фото: Piter.tv