Прокуратура Ленобласти заинтересовалась головой из Сертоловского леса

Всеволожская городская прокуратура поставила на особый контроль ход и результаты процессуальной проверки по делу о найденной горящей голове. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
На месте происшествия, кроме правоохранительных органов, присутствовал городской прокурор Дмитрий Смирнов. Он осуществлял координацию их деятельности на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что в понедельник утром, 26 июня, местный житель прогуливался с собакой в лесном массиве города Сертолово Всеволожского района Ленобласти. Вр время прогулки он обнаружил тлеющий черный пакет, в котором лежала человеческая голова.
Фото: Piter.tv
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