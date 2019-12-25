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Житель Сертолово нашёл в лесу тлеющий пакет с головой
Сегодня, 9:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Житель Сертолово нашёл в лесу тлеющий пакет с головой

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В ходе попытки тушения пакета (чтобы не начался пожар), из него выкатился предмет, похожий на голову человека.  

В Сертолово 39-летний мужчина случайно обнаружил в лесу тлеющий пакет с головой, похожей на человеческую. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам мужчины, днём 26 июня он пошел с собакой гулять в лес, который находится в 800 метрах от его дома. В лесу он обнаружил тлеющий полиэтиленовый пакет тёмного цвета. В ходе попытки тушения пакета (чтобы не начался пожар), из него выкатился предмет, похожий на голову человека.  

Мужчина сразу после этого позвонил в полицию. Останки направили в морг. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Зеленогорске во время ссоры мужчина зарезал свою сожительницу.

Фото: Piter.tv

Теги: голова, сертолово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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