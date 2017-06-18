О пожаре сообщают очевидцы в социальных сетях.

В Петербурге на улице Бабушкина горит дом под №133. Об этом сообщили пользователи социальной сети "ВКонтакте" в группе "Экстренный вызов Санкт-Петербург".

В сообществе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург" в пользователи сообщают, что загоревшийся дом является нежилым, поэтому из него никого не эвакуируют.

На видео от очевидцев видно, что пожарные машины уже прибыли на место происшествия. По словам свидетелей пожара, в настоящее время сотрудники МЧС пытаются справиться с огнем.

Видео: vk.com/club144035590 | vk.com/spb_today