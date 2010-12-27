Почти 200 футбольных мячей украсили газоны Петербурга перед Кубком конфедераций

В связи с приближающимся Кубком конфедераций ФИФА в Северной столице установили почти две сотни футбольных мячей в качестве украшений на газонах.

Петербург украшают к Кубку конфедераций 2017. Сегодня власти города отчитались, что улицы украсили почти двумя сотнями футбольных мячей. Украшения стоят на газонах по ходу маршрута передвижения гостей и участников Кубка. Также мячи появились в местах проведения значимых спортивных мероприятий.

В городе разбили цветники с футбольной темой на Санкт-Петербургском, Пулковском, Приморском и Кронштадтском шоссе, набережной Макарова, проспектах Стачек, Лиговском и Непокоренных, на Петровской площади, улице Добролюбова и других местах.

Также на газонах высадили цветы в цветах российского флага. Всего город этим летом украшает почти семь тысяч летников, в которых использовали более 13 тысяч вертикальных цветочных конструкций.

В 2018 году к Чемпионату мира тематических конструкций установят 300 штук. Появятся дополнительные ящики на дорожных ограждениях, около тысячи конструкций на фонарях и почти 500 цветочных вазонов.

Фото: администрация Петербурга