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На новогоднее оформление Петербурга потратят 600 млн рублей
Сегодня, 15:23
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На новогоднее оформление Петербурга потратят 600 млн рублей

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Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Новые украшения повесят над рекой Фонтанкой, Аничковом мосту, Кантемировском мосту, Смольной и Воскресенской набережной, над Зимней канавкой, в Мариинском проезде и других местах.

Световое оформление Дома книги и здания Биржи обновят. Последнее планируют открыть после капитального ремонта. 

Кроме того, после двухлетнего перерыва в новогоднюю ночь праздничные мероприятия пройдут на Дворцовой площади. Петербуржцев снова порадует ледовый каток на Конюшенной площади. Открыть его планируют раньше, чем в прошлом году - уже в начале декабря. Еще один каток появится на Манежной площади, где пройдет традиционная рождественская ярмарка.

Борис Пиотровский.

В 2021 году на новогоднее оформление выделяли 480 млн рублей. 

Ранее Piter.tv узнал о том, что в Петербурге частично определились с оформителями города к Новому 2023 году. Первые госзакупки появились еще в мае.

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Фото: Piter.tv

Теги: новогоднее оформление, новый год, украшение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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