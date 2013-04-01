Смертельное ДТП: В Тюмени уснувший за рулем грузовика водитель протаранил фуру

На трассе в Тюменской области при столкновении двух грузовиков погиб виновник аварии.

Накануне утром на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск усталость водителя обернулась трагедией. Дальнобойщик задремал за рулем фуры МАН и не заметил, как съехал с трассы на обочину, протаранив на большой скорости отдыхающий грузовик Ивеко. На снимках можно заметить, что кабина виновника аварии буквально вмята. После столкновения очевидцы вызвали спасательные службы. Водителя в срочном порядке госпитализировали, однако врачам не удалось спасти его жизнь. От полученных травм мужчина 49 лет скончался в больнице.



В данный момент выясняют детали трагедии. Известно, что несчастный случай произошел около 4.30 утра. Прибор, измеряющий скорость и время в пути, был отключен. Вероятно, водитель находился за рулем более 12 часов. Машины проезжали часть дороги в Уватском районе.



Спасатели предупреждают водителей об опасностях на дороге. Во избежание аварий рекомендуется соблюдать скоростной режим, не нарушать правила дорожного движения и убедиться в своем самочувствии прежде, чем садиться за руль. К сожалению, автокатастрофы на трасса не редкость, на дня мы писали, что В Московской области столкнулись фуры и легковушка.

Фотографии: ГИБДД по Тюменской области