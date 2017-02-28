На стройку платной трассы М-11 Москва-Петербурга выделили еще 5 млрд рублей

Строителям скоростной трассы между двумя столицами направят дополнительные пять миллиардов рублей. Деньги пойдут на финансирование работ на 7 и 8 этапах.

Концессионер строительства трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом "Магистраль двух столиц" выделил дополнительные пять миллиардов рублей для финансирования работ. Средства пойдут на возведение объектов на 7 и 8 этапах скоростной автодороги.

Директор компании Антон Новиков заявил, что сейчас на трассе выполнили работы на 24,5 миллиардов рублей. Прием участков проходит по мере формирования и сдачи крупных элементов. Оплата проходит по такой же схеме. Также отмечается, что общий объем вливания денег пока остается на уровне, который предусматривало концессионное соглашение.

Ранее работы на платной автодороге практически прекратились. Причиной дорожники назвали недостаток финансирования. Сообщалось, что проблемы между исполнителями и генеральным подрядчиком (турецкой компанией ICA Astaldi-IC Ictas WHSD Insaat Anonim Sirketi) появились еще в конце 2016 года. Строители перестали получать средства за выполненные работы. По заявлениям бизнесменов, им задолжали около пяти миллиардов.