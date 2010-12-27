Открытие второго кассового зала разгрузит станцию метро "Девяткино" в часы пик

В четверг, 1 июня, на станции метро "Девяткино" откроется второй кассовый зал. Это поможет облегчить пассажирам доступ в метро.

Жителям Девяткино приготовили приятный сюрприз к началу лета. Пресс-служба Петербургского метрополитена сообщает, что с четверга, 1 июня, на одноименной станции метро начнет работать второй кассовый зал. Таким образом попасть на станцию метро "Девяткино" можно будет через два входа.

В новом зале оборудовано два кассовых окна. Также купить жетоны и пополнить карты можно будет в шести автоматах.

– Открытие второго кассового зала значительно облегчит пассажирам доступ на станцию в часы пик, – заявили в подземке.

"Девяткино" последняя станция красной ветке на севере города. Ею пользуются жители многочисленных многоэтажных домов, которые в большом количестве возводят в районе, а также пассажиры электричек. Станцией ежедневно пользуются около 23 тысяч человек.

Фото: пресс-служба Петербургского метро